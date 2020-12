The Best Fifa Awards 2020: Robert Lewandowski succède à Lionel Messi

Alors que le Ballon d’Or ne sera pas remis cette année, le FIFA a maintenu les The Best FIFA Football Awards 2020. Robert Lewandowski a ainsi remporté le trophée « The Best » en devançant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Privé de Ballon d’Or, Robert Lewandowski pourra se consoler avec le trophée The Best, remporté devant l’infernal duo Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Le Polonais, avec 34 buts en championnat (en 31 matchs) et 15 en C1 (en 10 matchs), a été le grand artisan du triplé réalisé par le Bayern Munich : Bundesliga, Coupe, Ligue des Champions.

Jusqu’ici, jamais le buteur polonais n’avait réussi à décrocher le titre. Les duos Ronaldo-Messi s’étaient partagés les trois des quatre trophées « The Best ». « Je suis très fier et très heureux », a-t-il réagi. « Je dois dire honnêtement que c’est un grand jour pour moi et pour mon club. Je dois juste remercier parce que ce prix appartient aussi à mes coéquipiers et à mon coach. c’est une sensation incroyable. Gagner un prix devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo signifie beaucoup pour moi (…) Ca n’a pas été une année facile, comme pour le monde entier, mais nous avons gagné tout ce que nous pouvions gagner. »

Parmi les autres distinctions, Manuel Neuer a remporté le titre de meilleur gardien et Jürgen Klopp celui de meilleur entraineur. Le coach allemand empoche cette distinction pour la seconde année consécutive. Enfin, Son Heung-min a été récompensé du prix Puskas pour son but contre Burnley. Chez les femmes, la gardienne de l’OL, Sarah Bouhaddi, a remporté le trophée de meilleure gardienne et Lucy Bronze (Manchester City) celui de meilleure joueuse.