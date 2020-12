Tchad: Idriss déby Itno promulgue la constitution révisée

Le président tchadien, Idriss Deby Itno, a promulgué, ce lundi, la constitution révisée.

« J’ai procédé ce matin à la promulgation de la constitution révisée. Un moment chargé d’intense émotion citoyenne », a déclaré Idriss Deby qui soutient que cette loi fondamentale, émanation du peuple souverain, insuffle une nouvelle vitalité « à notre marche sur la voie de la démocratie, du renouveau et de la stabilité ».

La constitution révisée consacre la création d’un poste de vice-président, la suppression du serment confessionnel exigé aux hauts fonctionnaires, la création d’un Sénat et d’une Cour des Comptes. Selon la nouvelle constitution, le vice-président sera nommé et révoqué par le président de la République. Il aidera le chef de l’Etat dans ses responsabilités et fonctions en cas d’absence du territoire ou d’empêchement temporaire. Une initiative qui va supprimer définitivement la primature. Aussi, précise le projet, les conditions de désignation et principalement les attributions devraient être fixées par le gouvernement.

En cas de vacance de poste ou d’empêchement définitif, les attributions du chef de l’Etat sont provisoirement exercées par le vice-président. Il procédera à des nouvelles élections présidentielles, 45 jours au moins et 90 jours au plus.