Sophie Marceau, J.- J. Goldman, Zidane, … restent les personnalités les plus appréciées des Français

Le JDD a révélé, ce dimanche, son classement des personnalités préférées des Français en 2020. Et Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau caracolent en tête de ce classement.

Comme chaque année depuis plus de trente ans, le JDD a dévoilé, ce dimanche 27 décembre, le Top 50 des personnalités préférées des Français, réalisé par l’Ifop. Pour cette année 2020, Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau restent les personnalités les plus appréciées des Français.

Le chanteur est un véritable habitué de ce classement puisque c’est la 10e fois depuis 2013 qu’il y figure à la plus haute marche. En ce qui concerne Sophie Marceau, c’est la deuxième fois consécutive qu’elle arrive en tête de ce classement, qui pour la deuxième édition, distingue les classements masculin et féminin.

Si, chez les hommes, Omar Sy reste sur la deuxième marche du podium (l’acteur n’avait réussi à détrôner Jean-Jacques Goldman qu’en 2016), c’est un jeune retraité qui se hisse à la troisième place : Jean-Pierre Pernaut. L’ancien présentateur du 13 heures de TF1 semble avoir bénéficié de ses adieux pour gagner en popularité. Côté femmes, derrière Sophie Marceau, deux autres actrices viennent compléter le podium : Alexandra Lamy, très populaire depuis son interprétation de Chouchou dans Un gars, une fille (au début des années 2000), et Mimie Mathy, qui retrouve ainsi la troisième place, quelques années après avoir occupé le sommet du classement.

L’enquête menée par l’Ifop auprès d’un échantillon d’un peu plus de 1000 personnes a ainsi permis à trois hommes liés au football de faire partie de ce classement. Et sans surprise, Zinédine Zidane, Kylian Mbappé, et Didier Deschamps, figurent tous les trois parmi les 50 premiers du classement. L’entraîneur du Real Madrid a obtenu la 12e place du classement. L’attaquant du Paris Saint-Germain a lui terminé à la 19e place. Enfin, le sélectionneur des Bleus doit se contenter d’une 22e place.