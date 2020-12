« S’il vous plaît, dites-moi que je rêve… mon Tj est parti? », Davido pleure son garde du corps

Le mardi 8 décembre, Davido a perdu son garde du corps personnel, Ogbeide Tijani Olamilekan. Partageant la triste nouvelle sur Twitter, le chanteur nigérian a déclaré : « S’il vous plaît, dites-moi que je rêve…mon Tj est parti ? ».

Le mardi 8 décembre, le célèbre chanteur nigérian, Davido, a perdu un proche, pas comme les autres : son garde du corps personnel, Ogbeide Tijani Olamilekan, plus connu sous le nom de TeeJay. Celui-ci a rendu l’âme des suites d’une longue maladie. Son passage de vie à trépas n’a d’ailleurs pas laissé de marbre son employeur, Davido.

Sur Twitter, la star a raconté comment TJ était là pour lui quand il avait tort et l’a défendu et, selon lui, tout le monde aimait TJ. «S’il vous plaît dites-moi que je rêve… mon Tj est parti? Que faire sans toi oncle Tj ehn… 11 ans, tu as tout fait pour moi .. mets-moi devant toi à tout moment .. toutes les fois, je ne voudrais pas me réveiller pour un spectacle ou un vol, tu me porterais comme un bébé dans la voiture… peu importe ce que j’ai fait, bien ou mal, tu étais là pour moi… pour me permettre de dépenser de l’argent parfois nah problème … à chaque fois ‘David ne t’inquiète pas, j’utiliserai ma carte’ … tu étais une si grande personne avec un cœur de bébé… tout le monde t’aimait… je veux me réveiller tard pour un spectacle pour que tu reviennes me porter… je ne sais même pas ce que je tape mec… RIP ONCLE TIJANI… fatigué d’être» FORT».

Pour info, TeeJay a travaillé avec Davido pendant une longue période. Ses proches se rappellent encore de ce combat sanglant survenu dans un célèbre night-club de Lagos, dans lequel il était impliqué en 2013. A l’époque, cette histoire avait fait couler beaucoup d’encre et de salive. A un moment donné, l’équipe de communication de la célébrité nigériane a même dû monter au créneau en publiant un communiqué dans lequel elle raconte ce qui s’est réellement passé dans l’intention de faire taire les fausses rumeurs. La belle preuve que le chanteur et son équipe en ont vécu bien des choses avec TeeJay.