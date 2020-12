Série A: la Juventus et Cristiano Ronaldo écrasés par la Fiorentina

Dominée et malmenée, la Juventus de Cristiano Ronaldo s’est lourdement inclinée contre la Fiorentina (0-3), mardi, à l’occasion de la 14è journée de Série A. Une défaite qui met fin à l’impressionnante série d’invincibilité des Bianconeri en championnat.

Invaincu depuis le début de la saison, la Juventus Turin a subit son premier revers, mardi soir, contre la Fiorentina (0-3), à l’Allianz Stadium, lors de la 14e journée de Serie A. Surpris d’entrée sur un but de Dusan Vlahovic (3e), servi par Franck Ribéry, puis réduits à dix sur une expulsion de Juan Cuadrado (18e), les Bianconeri ont craqué en seconde période sur des réalisations d’Alex Sandro (76e csc) et Martin Caceres (81e).

Quatrièmes avec 24 points, la Vieille Dame reste à six points de l’Inter Milan (2e) et sept longueurs de l’AC Milan (1er), qui affronteront respectivement le Hellas Vérone et la Lazio Rome, mercredi. De son côté, la Viola de Cesare Prandelli rebondit après huit matches sans succès et remonte à la quinzième place avec 14 unités, à cinq longueurs de la zone rouge.

Cristiano Ronaldo impuissant

Si cette Juve-Fiorentina était annoncée comme un duel entre Cristiano Ronaldo et Franck Ribery, elle est vite tournée en défaveur du Portugais. En manque criard de réussite, le sextuple Ballon d’or ne sera pas le héros de la Vieille Dame. S’il a beaucoup tiré au but, l’ancien Madrilène a, à chaque fois, buté, soit sur le gardien, soit contre un pied qui traînait par-là (4è, 32è, 37è, 47è). Il aurait pu repartir de la Juventus stadium avec un but, mais sa réalisation à l’heure de jeu a été logiquement refusé pour un hors-jeu (57è).