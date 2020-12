Série A: Cristiano Ronaldo élu meilleur joueur du mois de novembre

Auteur d’un début de saison canon, Cristiano Ronaldo enchaîne les trophées, tant en club qu’en sélection. Alors qu’il a franchi le cap des 750 buts en carrière, le Portugais a été désigné meilleur joueur du mois de novembre en Série A.

En attendant de retrouver Lionel Messi pour le plus gros choc de la sixième journée de phase de groupe de Ligue des champions, Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs. Auteur du deuxième but de la victoire de la Juventus face au Dynamo Kiev cette semaine, le Portugais a atteint la barre des 750 buts en carrière, clubs et sélections confondus.

A lire aussi: Liverpool: le salaire de Sadio Mané fait polémique

750 buts inscrits en désormais 1028 matches qui font de lui le quatrième meilleur buteur de tous les temps. Et en championnat, le quintuple Ballon d’or est à 8 réalisations en 5 apparitions, dont 5 buts en seulement 3 matchs dans le mois de novembre. De belles performances qui lui ont valu le titre de meilleur joueur de Série A du mois. Une distinction qui lui a été décernée ce vendredi par les dirigeants du championnat italien.

https://web.facebook.com/photo?fbid=831450087652462&set=a.403166757147466

« Performance d’efficacité technique supérieure à 96%. Indice d’agressivité offensive supérieur à 96%. Il est le joueur qui a le meilleur taux d’efficacité sur le terrain. Cristiano est le « MVP » de la Serie A en novembre », a déclaré la Serie A dans un message Twitter.