[Scoop] Bénin: « Les Démocrates » obtient son récépissé d’enregistrement

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP) vient de délivrer le récépissé d’enregistrement du parti « Les Démocrates ». Une source proche du parti a confirmé l’information à BENIN WEB TV. Les responsables de cette formation politique se sont rendus dans les locaux du ministère pour récupérer le fameux document, ce vendredi 11 décembre 2020.

Après 5 mois à la recherche du précieux sésame, « Les Démocrates » vient d’obtenir son récépissé d’enregistrement, qui lui donne une existance légale au Bénin. Une bonne nouvelle pour les responsables et les membres de cette formation politique qui ont fait des allers-retours interminables dans les locaux du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. Déjà en activité depuis le congrès constitutif, « Les Démocrates » a toujours montré que la non-obtention du récépissé d’enregistrement ne peut être un handicap pour son fonctionnement. Maintenant qu’il le détient, c’est une source de motivation de plus pour ses membres. A noter que pour le moment il s’agit d’un récépissé provisoire, qui deviendra définitif après publication au Journal Officiel.

Pour rappel, « Les Démocrates » est un parti qui est né à la suite de la crise qui a secoué la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Ceci explique d’ailleurs le fait que la plupart de ses membres et responsables soient des démissionnaires de la maison « Cauris ». L’ancien président de la République, Boni Yayi, qui avait aussi démissionné de son poste de Président d’Honneur de la FCBE, a jugé bon de rejoindre « Les Démocrates », en tant que membre fondateur



« Les Démocrates » et la présidentielle d’avril 2021



Avec son récépissé d’existence légale, le parti est désormais bien coté pour sa participation à la présidentielle, même s’il n’en avait pas forcément besoin. Mais une difficulté reste jusque-là sans solution pour « Les Démocrates ». Il s’agit du système de parrainage. Sans députés ni maires, le parti ne peut d’office pas avoir des parrains pour faire passer sa candidature en 2021.

Jusque dans un passé récent, le discours des responsables du parti est clair. Ils demandent que le parrainage soit purement et simplement supprimé pour une élection inclusive. « Les Démocrates » ne se voit donc pas encore dans une logique d’aller négocier les parrains avec la mouvance, qui détient à elle seule, tous les élus susceptibles de parrainer les candidatures.