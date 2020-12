Sanctions américaines contre la Turquie, l’Iran apporte son soutien à Ankara

L’Iran a condamné les sanctions imposées par les Etats-Unis à la Turquie, lundi, et a indiqué qu’il s’agit là d’une nouvelle démonstration de son « addiction aux sanctions et au mépris du droit international ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif, a déclaré sur Twitter que « nous condamnons fermement les récentes sanctions américaines contre la Turquie et soutenons son peuple et son gouvernement ». Cette réaction de l’Iran est intervenue après que Washington a décidé de punir Ankara pour l’acquisition des systèmes de défense aérienne russe S-400. Les sanctions, relevant de la loi intitulée Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), visent la direction turque des industries de défense (SSB), y compris son chef Ismail Demir et trois autres responsables.

A lire aussi: Les Etats-Unis imposent des sanctions à la Turquie pour l’achat d’armes russes

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré dans un communiqué que la SSB s’était sciemment engagée dans une transaction importante avec Rosoboronexport, la principale entité d’exportation d’armes de Russie, en achetant le système de missiles sol-air S-400. « Les sanctions incluent une interdiction de toutes les licences d’exportation et autorisations américaines à SSB et un gel des avoirs et des restrictions de visa pour le Dr Ismail Demir, président de SSB, et d’autres officiers de SSB », a-t-il ajouté. La Turquie a dénoncé avec véhémence la décision de Washington, les hauts responsables réaffirmant la détermination d’Ankara à atteindre ses objectifs dans l’industrie de la défense.