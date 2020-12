Sanctions américaines contre la Syrie, une violation des droits de l’homme selon l’ONU

Un expert des droits de l’homme de l’ONU a appelé les États-Unis à annuler leurs sanctions contre la Syrie, affirmant que les désignations entravent la capacité du pays à reconstruire les infrastructures civiles et dissuadent les groupes d’aide étrangère d’aider le pays à se remettre de sa guerre civile qui dure depuis dix ans.

« Les sanctions violent les droits de l’homme du peuple syrien, dont le pays a été détruit par près de 10 ans de conflit en cours, » a déclaré dans un communiqué mardi, Alena Douhan, rapporteur spécial de l’ONU sur l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales.

«Le conflit et la violence ont déjà eu un impact désastreux sur la capacité du peuple syrien à réaliser ses droits fondamentaux, ayant largement endommagé des maisons, des unités médicales, des écoles et d’autres installations », a-t-elle ajouté.

Poursuivant son rapport, elle indique également que « ce qui m’inquiète particulièrement, c’est la façon dont la loi César bafoue les droits de l’homme, y compris les droits du peuple syrien au logement, à la santé et à un niveau de vie et de développement adéquat. »

Les États-Unis ont commencé à mettre sur liste noire les individus et les entités syriens liés au président syrien Bashar al-Assad et à son gouvernement en juin en vertu de la loi César, qui vise à dissuader les «mauvais acteurs qui continuent d’aider et de financer les atrocités du régime Assad contre le peuple syrien tout en enrichissant simplement se ».

La semaine dernière, lors de la dernière série de sanctions, Washington a de nouveau ciblé la femme d’Assad, Asma, ainsi que les membres immédiats de sa famille basée à Londres.