Sahel: le Niger va doubler la taille de son armée pour combattre le terrorisme

Les autorités militaires du Niger ont décidé d’augmenter l’effectif des forces armées pour atteindre environ 50.000 soldats. Une décision prise dans le but de faire face au défi sécuritaire du pays.

Le Niger est en proie à une insurrection djihadiste qui paralyse plusieurs régions du pays. Les forces de défense ont été déployées pour combattre les terroristes mais elles font face à une forte résistance. Selon le ministre de la défense, Issoufou Katambe, dans une adresse au parlement, l’armée devrait doubler de taille pour atteindre «au moins 50 000» soldats au cours des cinq prochaines années.

A lire aussi: Niger: cérémonie officielle de la levée du corps de l’ancien président Mamadou Tandja

«Une armée doit avoir au moins 50 000 à 100 000 ou 150 000 soldats et nous ne sommes que 25 000, c’est pourquoi le président de la république a promis qu’au cours des cinq prochaines années, nous devons augmenter ce chiffre, nous devons en avoir au moins 50 000 », a-t-il déclaré aux députés samedi. Il a déclaré aux journalistes plus tard que cette décision faisait partie de la lutte à long terme contre le terrorisme et a déclaré que «des dispositions étaient prises pour atteindre cet objectif».

Des combattants djihadistes arrivent au Niger à l’ouest du Mali et du Burkina Faso. Dans le sud-est, Boko Haram et un groupe dissident appelé État islamique de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP), lancent des attaques. La région de Diffa, près de la frontière nigériane, accueille environ 300 000 personnes qui ont fui leurs maisons, selon les chiffres de l’ONU. L’armée nigérienne a reçu une formation et un soutien logistique des États-Unis, de la France et de l’Italie pour ses batailles contre les insurgés islamistes. Alors que la France et les États-Unis ont des bases militaires dans le pays, l’Allemagne dispose d’une base logistique. Mais pourtant, les djihadistes continuent leur besogne sans grande difficulté.