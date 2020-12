Sahara Occidental: les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc

Le président américain Donald Trump a exprimé toute sa fierté à la suite de la signature de l’accord de normalisation entre Israël et le Maroc et a indiqué qu’il est normal que son pays reconnaisse la souveraineté de Maroc sur le Sahara occidental.

Grace à la médiation des Etats-Unis, le Maroc a été le quatrième pays arabe à normaliser ses relations avec Israël. « Une autre percée historique aujourd’hui! Nos deux grands amis, Israël et le Royaume du Maroc, ont convenu de relations diplomatiques complètes, une percée massive pour la paix au Moyen-Orient! », a écrit Trump dans un tweet jeudi matin. Ce post a été suivi immédiatement d’un autre dans lequel le président américain indique que « le Maroc a reconnu les États-Unis en 1777. Il convient donc que nous reconnaissions leur souveraineté sur le Sahara occidental ».

Trump ajoute que « la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la seule base pour une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durables! ». Il va sans dire que l’une des contreparties de cet accord signé par le Maroc, serait la reconnaissance par les Etats-Unis et peut-être aussi Israël, de la souveraineté du royaume chérifien sur le Sahara occidental. Une déclaration de Trump qui ne va pas plaire à l’Algérie et son allié sahraoui, le Front Polisario.