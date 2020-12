Sahara occidental: l’Algérie et la Tunisie règlent les comptes

Les responsables tunisiens et algériens tentent de mettre un terme aux tensions, entre les pays qui ont éclaté au sujet de la reconnaissance américaine du Sahara occidental comme territoire marocain, a rapporté Middle East Eye.

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, et l’ambassadeur d’Algérie à Tunis, Azzouz Baalal, se sont rencontrés mardi pour tenter d’apaiser les tensions à la suite des échanges houleux de ces derniers jours, en relation à la reconnaissance du Sahara occidental comme territoire marocain, par les Etats-Unis. MEE a rapporté que Jerandi a rappelé les «excellentes relations» de son pays avec l’Algérie et a renforcé la position de la Tunisie, selon laquelle les relations entre la Tunisie et l’Algérie ne peuvent pas être modifiées en raison de «positions officieuses qui n’engagent en rien la Tunisie».

La réunion est intervenue un jour après les propos tenus par l’ancien ministre tunisien des Affaires étrangères, Ahmed Ounaies, à une radio privée, où il a critiqué le rôle de l’Algérie dans les développements au Sahara occidental. L’Algérie est un partisan du mouvement pour l’indépendance du Sahara occidental. « L’Algérie a joué avec le feu et a poussé le Maroc à accélérer le processus de normalisation des relations avec Israël et la division de la région du Maghreb », a déclaré Ounaies, déclenchant une réaction de la part du public algérien.

Le Maroc a normalisé ses relations avec Israël dans le cadre de l’accord qui a vu Washington reconnaître la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental, un territoire contesté.