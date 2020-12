Romain Grosjean: “C’est un miracle qu’il soit vivant”

La visière du casque de Romain Grosjean a fondu alors qu’il était englouti dans une boule de feu après l’accident, ce dimanche 29 novembre 2020, a révélé le médecin de la FIA, le héros Ian Roberts.

Romain Grosjean a été piégé pendant 20 secondes dans l’épave en feu au premier tour avant de sortir du cockpit. Selon The Sun, sa voiture s’est divisée en deux et a pris feu après avoir percuté une barrière lors du GP de Bahreïn dimanche.

Selon Roberts – qui a aidé à le libérer de l’épave, la visière du casque du pilote de 34 ans avait fondu pendant cette période. «Il était très tremblant et sa visière était complètement opaque et fondue. J’ai dû enlever son casque juste pour vérifier que tout allait bien”, a-t-il expliqué.

La même source indique que le mari de la journaliste Marion avait des douleurs aux pied et aux mains. “Donc à partir de là, nous savions qu’il était suffisamment sûr pour le déplacer dans la [voiture médicale], un peu plus de protection, mettre du gel sur ses brûlures puis le faire monter dans l’ambulance et partir pour le centre médical”, fait-il remarquer.

Ce lundi, comme pour rassurer ses fans, Grosjean a partagé une photo de lui-même souriant depuis son lit d’hôpital. Il est resté à l’hôpital de Bahreïn pendant la nuit alors qu’il était soigné pour des brûlures aux deux mains.

Lewis Hamilton a déclaré que le Français avait de la chance que sa tête n’ait pas été coupée par les barrières, tandis que le champion de 1996, Damon Hill, a déclaré que “c’est un miracle qu’il soit vivant”.