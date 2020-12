Rihanna n’est plus un cœur à prendre: la star dans une nouvelle idylle avec un célèbre rappeur

Moins d’un an après sa rupture avec le milliardaire saoudien, Hassan Jameel, Rihanna aurait retrouvé l’amour. Les rumeurs d’une possible idylle avec le rappeur ASAP Rocky se confirment.

La rumeur qui courait depuis un petit temps se précise : Rihanna et A$AP Rocky, deux poids lourds de l’industrie musicale outre-Atlantique, seraient bien en couple, selon Page Six. Le magazine américain rapporte que les deux stars ont été vues ce weekend dans un prestigieux hôtel new-yorkais et que leur complicité semblait évidente. Une source s’est depuis empressée de confirmer l’information au média.

https://www.instagram.com/p/CC1qhZmn66b/?utm_source=ig_embed

C’est en janvier que les rumeurs ont commencé, lorsqu’un informateur a confié au journal The Sun que le rappeur et elle avaient passé la nuit dans la même chambre d’hôtel. La source a partagé à l’époque : “Ils ont partagé une suite d’hôtel mais Rihanna ne veut pas donner de nom à leur relation si rapidement après Hasaan (son dernier petit ami, ndlr). Ils aiment être ensemble et ils y vont doucement. C’est vraiment décontracté entre eux, et elle ne se demande pas encore si elle peut avoir un futur avec Rocky. Elle est fraîchement célibataire et elle s’amuse.”

Les deux tourtereaux se connaissent depuis un bon moment et le rappeur a même collaboré, pas plus tard que cette année, à la dernière campagne Fenty, la marque de vêtements créée par la chanteuse. Amis de longue date, Rihanna et A$AP Rocky avaient, en 2013, collaboré sur le remix de « Cockiness (Love It) ». Il semble qu’ils ont passé la vitesse supérieure, et prouvent que le « perfect match » est parfois juste à côté de nous.

Ni Rihanna ni ASAP Rocky – de son vrai nom Rakim Athelaston Mayers – n’ont encore confirmé leur relation de vive voix, et il est fort probable qu’ils continueront à se faire discrets pendant encore quelques temps.

Rihanna s’est séparée du beau milliardaire Hasaan Jameel, son compagnon depuis 2017, en janvier de cette année. Une source proche de la chanteuse a confié que la star et le beau brun avaient décidé de rompre car ils ne recherchaient pas la même chose dans la vie, déclarant : “Leurs vies étaient trop différentes et il était difficile de maintenir leur relation.”