Revue de presse: Ousmane Dembele est-il maudit au Barça? (vidéo)

Alors qu’il revenait de blessure, il y a seulement quelques semaines, Ousmane Dembele va devoir retourner à l’infirmerie. L’attaquant français s’est blessé ce weekend lors de la défaite du Barça sur la pelouse de Cadix (1-2).

Selon la presse espagnole, le Blaugrana souffre d’une élongation musculaire et devrait manquer au moins 15 jours de compétition, un coup dur pour le champion du Monde 2018 qui ne devrait retrouver les compétitions qu’à partir de 2021. Habitué des soucis de santé, Dembelé renoue avec cette malédiction qui lui colle à la peau depuis son transfert au Barça en provenance de Dortmund. D’ailleurs comme le rapporte la Cope sur son site internet, Dembélé, c’est «512 jours d’absence» pour cause de blessures depuis son arrivée au Barça en 2017. Et la neuvième pour des raisons musculaires…