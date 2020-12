Retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire, probable accord avec Ouattara

L’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, annonce son retour en Côte d’Ivoire, avant la fin de l’année. Cette révélation a été faite par son avocate, Habiba Touré, vendredi.

A la suite de l’obtention de ses passeports, le fondateur du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo, a dans la foulée annoncé son retour en Côte d’Ivoire, dans les prochains jours. Selon un communiqué de son avocate Habiba Touré vendredi, l’ancien président « envisage de rentrer en Côte d’Ivoire au cours du mois de décembre ». Il a demandé, dans ce cadre, au Secrétaire général du FPI de mener les démarches nécessaires auprès des autorités ivoiriennes. Selon Touré, Assoa Adou est chargé « d’approcher les autorités compétentes afin d’organiser son retour dans la quiétude ».

Alassane Ouattara avait déclaré qu’il organiserait le retour au pays de Gbagbo, dès qu’il serait réélu à la tête du pays. On est donc tenté de croire qu’il s’agit de l’accomplissement de cette décision et donc que le Woody de Mama pourrait rentrer au pays sans être inquiété. Les deux hommes auraient discuté des modalités de ce retour et seraient tomber d’accord sur certains points. Pour rappel, Gbagbo avait été condamné à 20 ans de prison par la justice de son pays au lendemain de la crise post-électorale de 2011, pour un « braquage de la BCEAO ». Si donc les jeux sont faits, Gbagbo ne devrait pas être inquiété à son retour.

Laurent Gbagbo a obtenu ses passeports, des mains des autorités de Côte d’Ivoire vendredi en Belgique. Il lui a été délivré un passeport diplomatique et un autre ordinaire, dans un hôtel de Bruxelles en présence de l’ambassadeur ivoirien en Belgique et d’un envoyé spécial d’Abidjan.