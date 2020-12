Restitution de biens culturels: le Bénin est prêt à accueillir ses œuvres

Suite à l’adoption, en lecture définitive, du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal, le Ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts rassure des dispositions prises pour la réception des œuvres.

Le Bénin est prêt à accueillir les 26 œuvres qui lui seront restituées grâce au projet de loi relatif à la restitution de biens cultuels initié par le gouvernement français et adopté par l’Assemblée nationale du pays. Selon Babalola Jean-Michel Hervé Abimbola, Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, toutes les dispositions sont déjà prises au Bénin pour que les 26 œuvres d’art soient accueillies dans de bonnes conditions. « Les Béninois peuvent se rassurer, la France peut se rassurer, le monde peut se rassurer », a-t-il martelé au micro de Frissons radio.

A lire aussi : Restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal: le projet de loi adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale

Selon les dires du ministre, en matière d’infrastructure et de ressources humaines, le problème ne se posera pas. Il évoque les travaux de restauration et de restructuration du Fort Portugais de Ouidah qui va accueillir en premier les 26 œuvres. Il s’agit d’une destination temporaire, en attendant la construction d’ici 2022 ou 2023 du musée de l’épopée des amazones dans la cité historique d’Abomey. Selon le ministre, c’est le musée de l’épopée des amazones qui va abriter définitivement les 26 œuvres d’art attendues d’ici un an.

Formation des guides touristiques…

La réception et la gestion des 26 œuvres d’art va au-delà de la mise à disposition d’infrastructures. En dehors des musées qui vont accueillir ses objets d’art, le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts annonce la formation et le renforcement de capacité de plusieurs guides touristiques. Ce dossier sera présenté dans les tout prochains jours en Conseil des ministres pour avoir l’accord du gouvernement.

liste des 26 œuvres d’art attendues au Bénin

Représentation probable du Roi Guézo – Boccio

71.1893.45.1

Statue lion du Roi Glélé – Boccio de Sossa Dede

71.1893.45.2

Représentation du Roi Béhanzin – Boccio de Sossa Dede

71.1893.45.3

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede

71.1893.45.4

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede

71.1893.45.5

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede

71.1893.45.6

Porte du palais royal d’Abomey de Sossa Dede

71.1893.45.7

Siège royal

71.1893.45.8

Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers

71.1895.16.1

Calebasses royales gravées d’Abomey, prise de guerre dans les palais royaux

71.1895.16.2.1-2

Asen Hotagati

71.1895.16.3

Asen de Béhanzin de l’atelier Lanmandoucelo Aïssi

71.1895.16.4

Asen du palais royal incomplet

71.1895.16.5

Asen du palais royal incomplet de l’atelier Hountondji

71.1895.16.6

Trône du roi Glèlè

71.1895.16.7

Trône du roi Ghézo

71.1895.16.8

Asen à la panthère de l’atelier Hountondji

71.1895.16.9

Fuseau

71.1895.16.10

Métier à tisser

71.1895.16.11

Pantalon de soldat

71.1895.16.12

Kataklè

71.1895.16.13

Tunique de soldat

71.1895.16.14

Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers

71.1895.16.15

Récade réservée aux soldats masculins du bataillon blu, composé uniquement d’étrangers

71.1895.16.16

Asen du Palais royal incomplet

71.1895.16.17

Sac en cuir

71.1895.16.18