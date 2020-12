Rencontre Macron / Al-Sissi: les droits de l’homme occultés au profit de la géostratégie?

Le président français, Emmanuel Macron, a indiqué avoir évoqué la question des droits de l’homme avec son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, lors de leur rencontre lundi, rapporte Reuters.

Le président égyptien est en France pour une visite de travail avec son compère de Paris. A la suite de leur tête-à-tête, ils ont tenu une conférence de presse pour évoquer les sujets de discussion. Macron a indiqué, à cet événement, qu’il avait parlé franchement au président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, de questions relatives aux droits de l’homme en Egypte. Le chef de l’Etat français n’a toutefois pas donné de détail supplémentaire à ce sujet.

A lire aussi: Rencontre entre Macron et Al Sissi: la France a-t-elle peur de la Turquie en appelant l’Egypte au secours?

Macron a également déclaré que si des progrès avaient été accomplis dans la stabilisation de la Libye, les menaces persistaient de la part d’acteurs extérieurs. Sissi effectuait une visite de deux jours en France. Bien que cette question de droit de l’homme constitue un obstacle à l’amélioration des relations entre les deux pays, Macron a besoin de l’Egypte comme allié en méditerranée orientale alors que la Turquie tente de s’y imposer.

Les relations entre la France et Ankara se sont complétement détériorées et Le Caire constituerait un puissant allié dans la région pour Paris. Cette perspective pourrait amener Macron à éviter de mettre Sissi en Colère et donc, de bâcler la question des droits de l’homme. Le fait de ne pas avoir donné assez de détails sur les discussions autour de ce sujet, pourrait laisser croire qu’en réalité le sujet a été évité.