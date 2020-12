Rencontre entre Macron et Al Sissi: la France a-t-elle peur de la Turquie en appelant l’Egypte au secours?

Les présidents Français, Emmanuel Macron, et égyptien, Abdel Fattah Al Sissi, doivent se rencontrer la semaine prochaine, alors que Sissi se rend à Paris dimanche. Les discussions devraient être axées sur la stabilisation en méditerranée orientale et la crise libyenne.

Le président français Emmanuel Macron et le président égyptien Abdel Fattah al Sissi prévoient de se rencontrer lundi afin de discuter d’un certain nombre de crises régionales, en particulier les tensions en Méditerranée, a annoncé vendredi la présidence française. L’Elysée a déclaré vendredi que la politique de la Turquie dans la région était hostile. « Nous travaillons avec l’Égypte pour stabiliser la Méditerranée », a ajouté la présidence. « Nous travaillons avec l’Egypte pour faire avancer le dialogue libyen », ont-ils ajouté.

La France est en pleine tension actuellement avec la Turquie et elle compte sur l’Egypte, une puissance incontestée de la région du Moyen-Orient, pour faire pression sur Ankara. Il est important de se demander si la France n’avait pas « peur » de la Turquie et voudrait utiliser sa relation actuelle avec Le Caire pour tenir tête à Erdogan, vu que l’Otan et l’Union européenne ne semblent pas faire grand-chose pour aider Macron dans son conflit avec Erdogan. Sachant que la Turquie et l’Egypte ne sont en de très bon terme avec les désaccords en méditerranée orientale et el Libye.

La Turquie est le principal allié du gouvernement de Tripoli en Libye, le GNA, tandis que Le Caire apporte son soutien au gouvernement rival de Benghazi et à la LNA de Khalifa Haftar. Aussi, dans le contentieux entre la Turquie et la Grèce, l’Egypte est plutôt du côté d’Athènes, tout comme Paris, ce qui n’est pas de nature à rendre heureux Ankara. La France pourrait donc faire usage de sa relation plus ou moins bonne avec la première puissance militaire d’Afrique pour tenter de faire plier la Turquie. Notons que sur le plan mondial, l’Egypte est la 9e puissance militaire devant la Turquie qui est 11e.