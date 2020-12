Real Madrid: Zidane totalement sous le charme de Benzema

En difficulté, il y a un mois avec un Zinedine Zidane en danger, le Real Madrid s’est totalement métamorphosé. Le club merengue vient d’enchaîner une série de 4 succès de rang, toutes compétitions confondues, avec 4 réalisations au compteur pour un certain Karim Benzema (32 ans). Après un doublé contre le Borussia Mönchengladbach (2-0, 6e journée de Ligue des Champions), l’attaquant français s’est offert deux nouveaux buts face à l’Athletic ce mardi soir (3-1).

A lire aussi: Liga: le Real Madrid enchaîne face à Athletic Bilbao

Évidemment, l’ancien Lyonnais est partout à la une de l’autre côté des Pyrénées. «Benzema est le leader», avance As. Même son de cloche pour Marca : «Avec Benzema à la baguette», tandis qu’en Catalogne, on souligne la prestation de l’international tricolore au cœur d’une prestation «grise» du Real. Zinedine Zidane, lui, n’est pas avare en compliments. «Pour moi, Karim est le meilleur, parce que, sans jouer un grand match ce soir (mardi), il a marqué deux buts. Il est toujours là. C’est ça les grands joueurs», a-t-il lâché au sortir de la rencontre avant d’insister.

Les mots forts de Zidane

«Pour moi, il est le meilleur attaquant de l’histoire du football français, il le montre, il est au Real Madrid depuis très longtemps. Plus de 500 matches, tous ses buts, son palmarès, ce qu’il a fait parle pour lui. Pour moi, il est le meilleur, c’est très clair. (…) C’est un joueur mûr. Ce n’est pas un attaquant de pointe pur, il ne pense pas qu’au but. C’est pour ça que je l’adore, il n’est pas obsédé. Il sait jouer avec les autres, s’il doit faire la passe, il la fait », a-t-il poursuivi. Des mots forts pour quelqu’un qui a côtoyé Thierry Henry, David Trezeguet et tant d’autres…