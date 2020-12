Real Madrid vs Mönchengladbach: les compos probables

Le Real Madrid reçoit le Borussia Monchengladbach,ce mercredi soir, à l’occasion de la dernière journée de phase de groupe de Ligue des champions. Une rencontre qui déterminera l’avenir européen des merengue.

C’est la rencontre de la dernière chance pour le Real Madrid. Dos au mur, les Madrilènes affrontent ce mercredi soir le Borussia Dortmund dans une rencontre ou la défaite est interdite. Sèchement battus par le Chakhtar Donetsk (2-0), il y a une semaine, les Merengue auront fort à faire face à la séduisante équipe allemande, actuel leader du groupe B. Pour ce match, Zidane est privé d’Eden Hazard et Luka Jovic, blessés.

A lire aussi: Real Madrid-Mönchengladbach: le groupe de Zidane avec une grosse surprise

Le technicien français qui ne compte plus désormais qu’un seul attaquant de pointe dans son effectif, devrait aligner ce soir une attaque à deux, composée de Karim Benzema et de l’ailier espagnol Lucas Vazquez. En défense, Sergio Ramos, qui revient de blessure, devrait retrouver sa place de titulaire aux côtéx de Raphael Varane. Les latéraux seraient logiquement assurés par Dani Carvajal et Florent Mendy.

A lire aussi: Real Madrid: un nouveau coup dur pour Zidane

Côté Mönchengladbach, on ne devrait pas voir de réel changement par rapport aux précédentes rencontres. Les allemands, qui détiennent actuellement la première place de leur groupe, ont aussi besoin d’une victoire pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Voici les compositions probables des deux équipes:

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Vinicius, Benzema

Borussia Mönchengladbach : Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea