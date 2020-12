Real Madrid vs Atletico: Carvajal et Fédé Valverde de retour dans l’effectif

Éloignés des pelouses pour cause de blessure, Fédé Valverde et Carvajal seront du groupe madrilène pour le choc de la 13è journée de Liga, entre le Real Madrid et l’Atletico, samedi, a annoncé ce vendredi Zidane en conférence de presse.

Trois jours après sa qualification en huitième de finale de Ligue des champions, le Real Madrid accueille l’Atletico au stade Alfredo di Stefano à l’occasion du choc de la 13è journée de Liga. Logés à la quatrième place, les Madrilènes doivent remporter ce pari pour ne pas dégringoler au classement. En conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a évoqué ce match face l’actuel leader du championnat. « Nous avons fait un bon match l’autre jour [en Ligue des champions]. Nous nous préparerons maintenant pour celui de demain. C’est un match du calendrier, un derby, et nous voulons le jouer« , a confié l’entraîneur merengue, qui ajoute que les Colchoneros sont favoris pour rempoter la Liga à la fin de la saison: « Comme toujours, nous connaissons notre adversaire« .

A lire aussi: Real Madrid: Sergio Ramos avait été proposé au FC Barcelone

Le technicien français a aussi fait le point des pensionnaires de l’infirmerie madrilène. Les champions de Liga en titre sont privés de joueurs cadres, minés par des pépins physiques. Mais deux poids lourds retrouvent l’effectif de Zizou pour le derby du samedi. Fédé Valverde et Carvajal se sont entraînés ce vendredi à Valdebebas. « Ils seront avec nous demain, ils seront dans le groupe. Ils se sont entraînés normalement aujourd’hui », a assuré l’ancien Galactique.

A lire aussi: Ligue des champions: le Real Madrid qualifié en huitième de finale, Zidane sauvé

A la question de savoir s’il serait viré en cas de défaite face à l’Atletico, Zidane a répondu qu’il est concentré sur ce match et non sur ce qu’il adviendrait de son avenir sur le banc madrilène. « Vous vous demandez toujours ce qu’il va se passer. Il faut d’abord jouer le match, et nous voulons faire un grand match. Il faut profiter et surtout tout donner. Et rien de plus. Nous avons des joueurs capables de faire des choses importantes, extraordinaires, et c’est uniquement à cela qu’on pense« , a assuré Zizou.