Real Madrid-Mönchengladbach: le groupe de Zidane avec une grosse surprise

Zinedine Zidane a convoqué un groupe de 21 joueurs, pour le match Real Madrid-Borussia Mönchengladbach de ce mercredi soir, en Ligue des champions.

Dos au mur, le Real Madrid reçoit le Borussia Monchengladbach mercredi soir à l’occasion de la dernière journée de phase de groupe de Ligue des champions. Une rencontre qui déterminera l’avenir européen des merengue. Relégués à la troisième place du groupe B après leur débâcle face au Chakhtar (2-0), les Madrilènes n’ont plus droit à l’erreur. Face aux Allemands, tout résultat autre que la victoire les éliminerait de la compétition.

Pour ce match, Zinedine Zidane a convoqué un groupe de 21 joueurs avec Sergio Ramos. Le capitaine merengue, de retour de blessure, sera bien de la partie pour ce choc face à Mönchengladbach. Luka Jovic et Mariano Diaz sont eux blessés et ne font donc partie de ce groupe. Idem pour Federico Valverde et Eden Hazard, également blessés.

Le groupe du Real Madrid face à Mönchengladbach

Gardiens : Courtois, Lunin, Altube

Défenseurs : Ramos, Varane, Carvajal, Militão, Nacho, Marcelo, Mendy, Odriozola

Milieux : Modric, Casemiro, Isco, Kroos, Arribas

Attaquants : Benzema, Asensio, Vinicius, Rodrygo, Vazquez