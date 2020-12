Real Madrid: mauvaise nouvelle pour Zidane

Victime d’une gêne musculaire, lors de la victoire face à Eibar (3-1), ce weekend, Luka Modric n’a pas participé à la séance d’entrainement à Valdebebas, ce lundi, une mauvaise nouvelle pour Zidane, à trois jours de la réception de Grenade en Liga.

Après plusieurs semaines de contre-performances, le Real Madrid a retrouvé sa forme d’antan. Auteur de sa quatrième victoire consécutive, ce dimanche, face à Eibar (3-1), la Casa Blanca pointe désormais à la seconde place au classement, derrière l’Atletico Madrid, leader. Un retour au-devant de la scène qui a malheureusement laissé des plumes dans l’effectif merengue.

A lire aussi: « Je ne me sentais pas bien pendant l’été, maintenant j’ai envie de me battre »

Auteur du second but face à Eibar, Luka Modric est sorti du terrain avant la fin de la rencontre, visiblement touché. Élu homme du match par les supporters, le milieu de terrain croate a lui-même demandé le changement à la 72e minute et a laissé sa place à Fede Valverde à Ipurua. Absent de la séance d’entrainement à Valdebebas, ce lundi, le Ballon d’or 2018 va passer des examens médicaux, ce mardi, afin de déterminer l’étendue de son mal, comme le rapporte le quotidien ‘Marca’.

A lire aussi: Liga: le Real Madrid enchaîne à Eibar

Un gros coup dur pour Zinedine Zidane qui sera privé de son meneur de jeu pour la réception de Grenade, mercredi, à l’occasion de la 15è journée de Liga. Alors qu’il reste deux matchs à disputer avant la fin de l’année 2020, Modric pourrait être de retour pour le déplacement à Elche le 30 décembre, à moins que Zidane ne décide de ménager son atout offensif.