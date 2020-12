Real Madrid: “Je ne vais pas démissionner”, Zinedine Zidane

En zone mixte après la défaite du Real Madrid face au Chakhtar Donetsk (0-2) en Ligue des champions, Zinedine Zidane a écarté toute envie de démissionner de son poste d’entraîneur et a réaffirmé sa volonté de poursuivre l’aventure chez les Madrilènes.

Le Real Madrid au bord du gouffre? En difficulté en championnat, la Casa Blanca voit également son avenir s’assombrir en Ligue des champions. Avec une cinglante défaite face au Chakhtar Donetsk (0-2) mardi soir, sa deuxième en cinq sorties, le club espagnol est relégué à la troisième place dans le groupe B et n’est plus qu’à une défaite de l’élimination. Une situation qui enrage la presse espagnole où les appels à la démission de l’entraîneur Zidane fusent de partout. Certains médias ibériques vont jusqu’à prédire le successeur du technicien français. Mauricio Pochettino est ainsi présenté comme le plan A du Real en cas de licenciement de Zizou, avec Raul Gonzalez en plan B.

🤔 ¿Y si no siguiera Zidane?

👉 Pochettino antes que Raúl https://t.co/U95Odo6CiY Te lo cuentan @jfelixdiaz y @polomarca — MARCA (@marca) December 2, 2020

A lire aussi: Ligue des champions: le Real Madrid coule à Donetsk

Interrogé sur sa situation hier soir après la défaite de son équipe, Zidane s’est montré, en tout cas, clair, il ne va pas jeter l’éponge. “Je ne vais pas démissionner, pas du tout, a ainsi assuré ZZ. Ce soir, nous avons été très bien en première période, nous méritions de marquer le premier but, qui aurait pu changer beaucoup de choses. Leurs buts nous ont ensuite fait très mal, parce qu’on jouait bien, on faisait un bon pressing, on a eu deux ou trois occasions, avec un poteau, mais ce n’est pas rentré et après ça s’est compliqué.”

“Je vais tout donner, comme toujours”

Et Zidane de rappeler aussi qu’il en avait vu d’autres : “Nous avons déjà eu des moments compliqués et nous en aurons toujours. C’est vrai qu’on est sur une mauvaise série en terme de résultats, c’est la réalité. Mais il faut continuer. On savait que c’était une finale aujourd’hui. Nous l’avions bien préparée, nous avons fait une grande première mi-temps, mais nous n’avons pas réussi à marquer. On sait qu’il reste un match et qu’il faudra gagner pour passer ce tour.”

🇪🇸 Real Madrid

🗨️ Zidane : "Je ne démissionnerai pas" pic.twitter.com/3t5leHa67o — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 2, 2020

A lire aussi: Ligue des champions: le programme de la journée du mercredi

Zidane a enfin assuré qu’il se sentait en mesure de renverser la situation, une fois de plus : “Bien sûr, je suis costaud et je vais tout donner, comme toujours. Et les joueurs aussi. L’autre jour en Liga (face à Alavés), on ne méritait pas de gagner car on a mal joué, mais ce soir on a bien joué et on méritait de gagner. Mais c’est le football, il faut relever la tête, récupérer et penser au prochain match.”