Real Madrid: en difficulté, Zidane reçoit un soutien de taille

Fragilisé par les mauvais résultats du Real Madrid et annoncé sur le départ, Zinedine Zidane peut compter sur le soutien de l’ancien madrilène, Iker Casillas, qui a défendu le bilan de l’entraîneur français chez les Merengues.

Le Real Madrid au bord du gouffre? En difficulté en championnat, la Casa Blanca voit également son avenir s’assombrir en Ligue des champions. Avec une cinglante défaite face au Chakhtar Donetsk (0-2) mardi soir, sa deuxième en cinq sorties, le club espagnol est relégué à la troisième place dans le groupe B et n’est plus qu’à une défaite de l’élimination. Une situation qui enrage la presse espagnole où les appels à la démission de l’entraîneur Zidane fusent de partout.

Au milieu de ses appels à la démission, le technicien français peut compter sur le soutien de l’ancien gardien de but espagnol, Iker Casillas. Pour l’ex-Madrilène, le coach merengue a mérité le droit d’avoir plus de temps afin de redresser la barre. « Zizou est un magnifique entraîneur, un bon ami et il fera tout son possible pour porter Madrid aussi haut que possible, a confié l’Espagnol dans un entretien accordé au média As. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé, mais il a mérité le droit de lui faire confiance. »