Real Madrid: Benzema élu meilleur joueur de Liga

L’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, a reçu, lundi, le prix Alfredo di Stefano récompensant le meilleur joueur de Liga de la saison 2019-2020.

Auteur d’un bon début de saison, Karim Benzema est sans doute le meilleur joueur du Real Madrid en cette première partie du championnat. Le retour des Madrilènes sur le podium du classement est dû en partie grâce au talent de finisseur de l’avant-centre français, qui a porté presque à lui tout seul la Casa Blanca vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

A lire aussi: Barça: Lionel Messi décroche son septième trophée « Pichichi »

La saison dernière déjà, le Français impressionnait par ses performances (21 buts en 37 matchs), et c’est ce qui lui a valu aujourd’hui, la remise du trophée Alfredo Di Stefano. Un prix créé en 2007 qui récompense le meilleur joueur de la Liga sur une saison. Deuxième meilleur buteur de la saison 2019-2020 derrière Lionel Messi, le Français succède ainsi à l’Argentin et son grand rival portugais Cristiano Ronaldo qui se sont partagé le trophée entre 2008 et 2019.

A lire aussi: Barça: Koeman règle ses comptes avec l’arbitre de la rencontre Eibar-Real Madrid

L’attaquant s’est d’ailleurs exprimé à l’issue de cette récompense, expliquant combien il était honoré de succéder aux deux joueurs. « Ils sont tous les deux dans une autre catégorie. Ils ont remporté tellement de prix individuels que je suis fier de les succéder« , a-t-il déclaré.