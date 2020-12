Real Madrid-Athletic Bilbao: les compositions probables

Le Real Madrid reçoit, ce mardi soir, l’Athletic Bilbao au stade Alfredo di Stefano en match avancé de la 19è journée de Liga. Quels onze de départ pour les deux équipes?

Troisième de Liga, le Real Madrid affronte ce mardi soir à partir de 22 heures, l’Athletic Bilbao dans le cadre du match avancé de la 19è journée de Liga. Vainqueurs de chacune de leurs trois dernières rencontres face à Séville, Mönchengladbach et Atletico Madrid, les Madrilènes comptent surfer sur cette bonne étoile pour décrocher les trois points de la victoire qui leur permettraient de revenir à hauteur des Colchoneros et de la Real Sociedad en tête du championnat.

A lire aussi: Ballon d’or Dream Team: Ronaldo rend hommage à Zinedine Zidane

Pour ce match, Zidane est privé de son milieu défensif brésilien, Casemiro. Le Merengue, buteur ce weekend lors du derby de Madrid, est suspendu pour ce duel, et devrait être remplacé par Federico Valverde. Eden Hazard est toujours forfait, tout comme Luka Jovic, Mariano Diaz et Martin Odegaard. Un 4-3-3 est attendu côté madrilène avec notamment ses trois Français Raphaël Varane, Ferland Mendy et Karim Benzema.

A lire aussi: Messi au PSG? son père met fin à la polémique

Du côté de l’Athletic Bilbao, l’entraîneur Gaizka Garitano devrait aligner un 4-2-3-1, selon Marca, même si une défense à 5 n’est pas à exclure. L’ancien latéral gauche du PSG, Yuri Berchiche, devrait notamment débuter. Décevant 13e de Liga, les Rojiblancos sont contraints de remporter cette partie face à l’ogre madrilène pour remonter dans le classement.

Les compos probables des deux équipes:

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Varane, Ramos, Mendy – Modric, Valverde, Kroos – Rodrygo, Benzema, Asensio

La compo probable de Bilbao : Simon – Capa, Yeray, Martinez, Berchiche – Lopez, Dani Garcia – Williams, Raúl García, Morcillo – Villalibre