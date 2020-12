Real Madrid: annoncé sur un siège éjectable, Zinédine Zidane se lance un défi

A la veille du choc à Séville ce samedi, Zinédine Zidane s’est prononcé sur sa situation difficile au Réal. « Je me sens fort et capable de trouver les solutions », a déclaré ZZ, très confiant.

Pour cette 12e journée de championnat, le Real Madrid se déplace chez le FC Séville de Lopetegui. A la veille de la rencontre, Zinedine Zidane qui alimente les débats depuis la défaite du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk (0-2), a commenté sa situation avec une grande détermination.

« Si je me sens soutenu ? Oui, tout à fait. Du club et de tout le monde, a déclaré « Zizou » en conférence de presse. Je ne suis pas content quand on perd un match, les joueurs non plus. C’est une chance d’être ici et de pouvoir s’impliquer pour ce club. Le moment le plus difficile de ma carrière ? Ça l’est sûrement oui, mais je ne pense pas à ces choses. Je pense au positif. Plus intouchable ? Je n’ai jamais pensé que je l’étais, aussi bien en tant que joueur qu’entraîneur. J’ai traversé d’autres moments compliqués par le passé. Ça a toujours été difficile. Je me sens fort et capable de trouver les solutions ».

Les deux défaites consécutives du Real Madrid auraient poussé sa direction à sérieusement réfléchir à son avenir sur le banc de la Casa Blanca. Les médias, eux, multiplient les critiques à son encontre, remettant clairement en cause sa capacité à renverser la situation en raison de son immobilisme et de ses choix jugés trop souvent discutables.