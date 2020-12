RDC: le président Felix Tshisekedi réclame la démission du gouvernement

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Felix Tshisekedi, a rencontré lundi le Premier ministre, Sylvestre Ilunga, en tête-à-tête, et lui aurait demandé de démissionner, rapportent les médias.

La RDC est en pleine crise politique depuis plusieurs mois, mais cela s’est accentué ces dernières heures après que le président a annoncé la fin de la coalition au pouvoir et la nomination d’un informateur dans le but de trouver une nouvelle majorité à l’Assemblée nationale. « La majorité actuelle s’est effondrée, et une nouvelle majorité est nécessaire », a-t-il dit, ajoutant que s’il échouait à former une nouvelle coalition, de nouvelles élections seraient la solution, « en utilisant les prérogatives constitutionnelles qui m’ont été investies pour revenir à vous, peuple souverain, et demander la majorité. «

A lire aussi: RDC – Assemblée nationale: affrontement entre députés pro-Tshisekedi et pro-Kabila (Vidéo)

Des scènes de violence ont été enregistrées lundi au parlement alors que les proches du président Tshisekedi se sont déchaînés pour interrompre une session parlementaire, détruisant des bureaux et des chaises. Dans l’après-midi, le chef de l’Etat et le chef du gouvernement se sont rencontrés et, selon Jeune Afrique, Tshisekedi aurait demandé à Ilunga de donner sa démission. Une information qui semble plausible alors que la coalition n’existe plus. Selon le même média, ce serait à l’informateur nommé par le président, de régler la question du gouvernement, car le PM ne risque pas de démissionner.