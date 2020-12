RDC: Joseph Kabila met en place une cellule de crise pour contrer Tshisekedi

L’ancien président et actuelle autorité morale du Front commun pour le Congo (FCC), Joseph Kabila, a mis en place un comité de crise au FCC pour résoudre le malaise profond qui secoue sa famille politique.

Suite au malaise que traverse sa famille politique, le Front commun pour le Congo (FCC), l’ex-président de la République, Joseph Kabila, à partir de la ville de Kolwezi où il séjourne, a mis en place un comité de crise. Une manière de faire face à l’offensive politique de Félix Tshisekedi, qui tente de constituer une nouvelle majorité.

« Un comité de crise au sein du Front Commun pour le Congo sera mis sur pied dans les heures qui suivent », annonce le président du Parti Travailliste (PT), Steve Mbikayi. A en croire le ministre en charge des affaires humanitaires, cette démarche est une « Révolution de Palais » qui s’exécutera en plusieurs étapes après leur dernier échec à l’Assemblée nationale.

Ce comité de crise mis en place par le sénateur à vie Joseph Kabila sera dirigé par Raymond Tshibanda, un des signataires de l’accord de coalition conclu entre le FCC et « Cap pour le Changement » (CACH) de l’actuel président, Félix Tshisekedi. Dans cette délicate mission de recoller les morceaux au FCC, apprend-on, Raymond Tshibanda est notamment secondé par la députée et ancienne ministre, Marie-Ange Mushobekwa ; le président du groupe parlementaire PPRD, Didier Manara ; les députés Kabange Numbi et Didace Pembe.

Le comité de crise a également reçu la mission d’élaborer une stratégie pour contrer la nouvelle majorité que Félix Tshisekedi tente de constituer au niveau de l’Assemblée nationale. La tâche est ardue pour Raymond Tshibanda et son équipe au moment où les langues se délient à l’intérieur du FCC pour exiger le changement de la coordination actuelle, pilotée par Nehemie Mwilanya. Il sied de rappeler que ce séisme politique qui secoue le FCC se caractérise notamment par le départ du FCC de certains députés et autres personnalités qui ont rejoint l’Union Sacrée pour la République, initiée par Félix Tshisekedi.