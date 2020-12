RDC : « Il est nécessaire de mettre fin à l’accord de coalition … et de dissoudre l’Assemblée nationale », Félix Tshisekedi

Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo (RDC) a finalement annoncé l’éventualité de la dissolution de l’Assemblée nationale à la suite des consultations. Une décision qui indique également la cassure de la coalition.

Jusqu’ici détenue par le camp de l’ancien président Joseph Kabila, l’Assemblé nationale de RDC pourrait dans les jours à venir être dissoute par le président de la république. «J’ai décidé de nommer un informateur pour identifier une nouvelle majorité parlementaire alors que l’actuelle s’est effondrée», a déclaré le président Félix Tshisekedi dans un message à la nation, après plus de deux semaines de consultations politiques au palais présidentiel, rapporte l’agence Anadolu. Le président souligne également que le deal avec le camp de Kabila «ne m’a pas permis de créer ce pour quoi j’ai été élu».

A lire aussi: RDC: Tshisekedi gagne son bras de fer contre Kabila autour de la Cour constitutionnelle

Cette décision a pour conséquence directe, la fin de la coalition entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, une coalition née après l’élection de ce dernier en janvier 2019, alors que le président a signé un accord secret avec son prédécesseur Kabila, qui a maintenu la majorité au parlement. « Il est nécessaire de mettre fin à l’accord de coalition … et de dissoudre l’Assemblée nationale », a indiqué le président congolais. « J’userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues, pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander une majorité. », a martelé le président.