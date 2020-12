RDC – Destitution de la présidente du parlement: Moise Katumbi salue un «vote historique»

L’ancien gouverneur du Katanga en République démocratique du Congo, Moise Katumbi, a réagi après la destitution de la présidente de l’Assemblée nationale du pays.

Les députés congolais ont voté pour la destitution de la présidente du parlement, Jeanine Mabunda, jeudi soir. Cette destitution intervient dans un climat de fronde politique entre deux partis, celui du président, Tchisekedi (CASH), et celui de l’ancien président, Kabila (FCC), qui ont décidé de rompre leur collaboration. A l’annonce de l’éviction de Jeanine Mabunda, Moise Katumbi a félicité les députés et indiqué que cela allait dans le sens des attentes du peuple congolais.

« Félicitations aux députés pour ce vote historique. Ils ont répondu aux attentes de la population et honoré la mémoire de nos martyrs », a déclaré Katumbi sur son compte Twitter. « Il n’y a plus d’obstacles pour conduire une politique en faveur de la population et mettre en œuvre les propositions issues des consultations », a-t-il ajouté en référence aux consultations menées par le président Felix Tchisekedi dans le but de résoudre la crise qui secoue le pays.