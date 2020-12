RDC: décès d’un soldat ukrainien de maintien de la paix

Il s’agit du deuxième décès non lié au combat dans le contingent ukrainien de la plus grande force internationale de maintien de la paix au monde.

« Le 6 décembre, un militaire du 18e Détachement séparé d’hélicoptères, le soldat Serhiy Savchenko, est décédé des suites d’un arrêt cardiaque soudain », a écrit sur Facebook le commandant adjoint des relations avec les médias, Yuriy Kulpa. « Le commandement et l’Etat-major expriment leurs sincères condoléances » à la famille et aux amis du soldat de la paix ukrainien. Le soldat principal Serhiy Savchenko est décédé subitement le 6 décembre, selon l’unité. Le 23 novembre, un militaire est décédé des suites du coronavirus.

Le 18e Détachement séparé d’hélicoptères est basé dans les villes de Goma et Beni près des frontières congolaises avec le Rwanda et l’Ouganda, respectivement. Le personnel ukrainien se concentre largement sur les évacuations médicales et le transport des soldats de la paix de l’ONU dans les provinces orientales du Nord et du Sud-Kivu.