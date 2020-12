RDC: au moins 42 morts dans le naufrage d’une pirogue « vétuste et mal entretenue »

Au moins, 42 personnes sont mortes dans le naufrage, mercredi, d’un bateau sur le lac Albert, qui marque la frontière entre l’Ouganda et la République démocratique du Congo (RDC).

Le naufrage d’une pirogue motorisée, survenu, mercredi dernier, au large du Lac Albert, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), a causé la mort d’au moins 42 personnes. Le bateau, qui transportait plus de 50 personnes, voguait sur le lac Albert.

Ce bateau, qui transportait mercredi des passagers entre Songa Lendu et Pakwack, deux sites ougandais du nord-est du lac, «a fait face à des vents violents et a fait naufrage», a déclaré vendredi Ashraf Oromo, un responsable de l’administration ougandaise en charge de Songa Lendu. « Vingt-six corps ont été récupérés, et 21 personnes ont été secourues », a fait savoir M. Oromo, ajoutant que « les recherches se poursuivent (…) nous ne nous attendons pas à retrouver d’autres survivants ».

Selon toujours les autorités locales, d’autres corps sont encore introuvables. Les recherches se poursuivent toujours. Selon des sources locales, l’embarcation empruntée par les passagers était « vétuste et mal entretenue ». Les victimes du naufrage sont des Ougandais et des Congolais qui ont tenté de traverser « clandestinement les frontières avec des marchandises ».