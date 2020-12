RDC – Assemblée nationale: affrontement entre députés pro-Tshisekedi et pro-Kabila (Vidéo)

En RDC, la tension politique s’accentue. La tenue d’une plénière de l’Assemblée nationale a été empêchée par des supporteurs des camps rivaux, qui se sont affrontés aux abords du siège du parlement.

La République démocratique du Congo, immense pays instable au coeur de l’Afrique, s’enfonce dans la crise politique, matérialisée par des violences à l’intérieur du Parlement, au lendemain de l’annonce par le chef de l’Etat de la fin de la coalition au pouvoir. Lundi, les supporteurs des deux camps se sont affrontés aux abords du siège du parlement et des proches de Félix Tshisekedi ont même investi l’hémicycle pour empêcher la tenue de la plénière par la présidente de l’Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, visée par une pétition demandant sa démission.

« Nous avions l’objectif de barrer la route sinon d’empêcher la tenue de cette plénière cavalière qui a été convoquée par Mabunda « , a déclaré Tony Mwaba, député UPS, lors d’une conférence de presse improvisée devant le Palais du peuple.

RDC: grosses embrouilles entre la plateforme pro-Tshisekedi et le FCC de Joseph Kabila à l’assemblée nationale

Chaises et tables renversées, pupitres et meubles cassés et des députés pro-Tshisekedi et pro-Kabila qui ne sont pas loin d’en venir aux mains… Ces scènes surréalistes pourraient bien se répéter dans les jours prochains : en effet, les partisans du président ont promis d’intervenir à chaque fois que Jeanine Mabunda tenterait de se présenter au pupitre de l’Assemblée nationale.

Quid des consultations nationales?

Le président Félix Tshisekedi a annoncé dimanche la fin de la coalition au pouvoir qu’il formait depuis janvier 2019 avec la majorité parlementaire de son prédécesseur, Joseph Kabila. M. Tshisekedi a aussi annoncé qu’il souhaitait trouver une nouvelle majorité, faute de quoi, il se réservait la possibilité de dissoudre l’Assemblée.

Dans l’après-midi, il a reçu à sa demande le Premier ministre pro-Kabila, Sylvestre Ilunga, ont indiqué les services du chef du gouvernement. L’échange a porté sur « la démission du Premier ministre », a déclaré un conseiller du président à l’AFP, ajoutant: « Comment va-t-il travailler sans avoir la confiance du chef de l’Etat? ». « Après une audience de près d’une heure avec le chef de l’Etat, le Premier ministre Ilunga préside en ce moment une réunion du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie à Covid-19 », ont indiqué les services du Premier ministre sur Twitter en début de soirée.