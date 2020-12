RAP français: « Sexion d’assaut revient. Ça va être énorme», les révélations de GIMS

Le retour du mythique groupe de rap français « Sexion d’assaut », a été évoqué en interview mercredi 9 décembre 2020, par l’un de leaders, Gims. Il donne rendez-vous le vendredi 11 décembre pour en savoir plus.

Alors qu’il a été interviewé à propos de son nouvel album «Le Fléau », qui signe le grand retour de celui que l’on qualifie de meilleur du rap français actuellement, Gims a également abordé la question du retour tant attendu de la Sexion d’assaut qui a bougé les lignes en France et dans le monde à son époque.

« Sexion d’assaut revient. Ça va être énorme. Mais il faut attendre demain… J’ai envie de vous le dire mais vraiment. J’ai vraiment envie de vous le dire. J’ai envie mais je vais me faire taper dessus. Ils vont me frapper les autres, ils sont beaucoup. »

Selon la Booska-P, le rendez-vous que les membres du groupe Sexion d’assaut donnent à leurs fans est pour ce vendredi 11 décembre. On en saura plus sur ce que réserve le groupe dans quelques jours ; en attendant il faut noter qu’après plus de deux ans et demi d’attente d’un nouvel album de Gims, il est de retour avec Le Fléau et est en pleine promotion. Notons qu’avant cela, Gims avait sorti Ceinture noire, un opus gargantuesque certifié disque de diamant par le SNEP.