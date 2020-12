Racisme: le verdict est tombé pour Edinson Cavani

Titulaire le 29 novembre dernier lors du déplacement de Manchester United à Southampton en 10è journée de Premier League, Edinson Cavani a inscrit un doublé permettant à son équipe de remporter le match par 3 buts à 2. Une belle prestation de l’attaquant uruguayen qui lui a valu les félicitations d’un de ses amis sur sur Instagram. Mais en réponse de ce fan, El Matador a écrit « negrito » (petit noir) dans une story sur Instagram, avant de supprimer le post. Un commentaire jugé raciste qui peut valoir une lourde sanction à l’ancien parisien.

Ayant ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur ce dossier très sensible dans le foot anglais, la Fédération anglaise (FA) vient de rendre son jugement. « Edinson Cavani a été accusé de faute pour infraction à la règle E3 de la FA en relation avec une publication sur les réseaux sociaux le jeudi 29 novembre 2020« , peut-on lire dans le communiqué de la FA.

Il est allégué que, contrairement à la règle E3.1 de la FA, un commentaire publié sur l’Instagram du joueur du Manchester United FC était insultante et / ou abusive et / ou inappropriée et / ou a discrédité le jeu. Il est en outre allégué que le commentaire constitue une «violation aggravée», qui est définie dans la règle E3.2 de la FA, car elle incluait une référence, expresse ou implicite, à la couleur et / ou à la race et / ou à l’origine ethnique« , a ajouté la FA.

« Manchester United engagé dans la lutte contre le racisme »

Si aucune sanction n’a pour l’heure été donnée, Cavani et Manchester United ont jusqu’au 4 janvier prochain pour faire appel de la décision de la FA. Dans un communiqué, les Red Devils ont pris acte. « Manchester United et tous nos joueurs sont pleinement engagés dans la lutte contre le racisme et nous continuerons à travailler avec la FA – avec d’autres organes directeurs et organisations, et à travers nos propres campagnes – à cet égard« , a répondu Manchester United dans la foulée.

« Edinson et le club ont clairement indiqué qu’il n’y avait absolument aucune intention malveillante derrière le message, qu’il a supprimé et s’est excusé, dès qu’il a été informé qu’il aurait pu être mal interprété. Le joueur et le club vont maintenant considérer l’accusation et répondre à la FA en conséquence« , ont ajouté les Red Devils.