Puissances militaires d’Afrique: le Bénin, la Guinée, le Togo absents du Top 35

Les pays africains tentent également de se faire progressivement une place dans le nouvel ordre mondial, en matière de puissance militaire. Certains plus que d’autres font des efforts considérables pour sortir du lot.

Sur les 35 pays africains considérés par le Global Fire Power, un site américain spécialisé dans les questions militaires, dans son classement, plusieurs pays ont fait des efforts pour avancer tandis que d’autres ont reculé dans le tableau avec l’Egypte, l’Algérie et l’Afrique du Sud qui mènent toujours la danse.

L’Angola et le Maroc ont évolué par rapport à 2019, tandis que l’Ethiopie a reculé. Le Burkina Faso est entré dans la liste et a pris la 18e place devant la Côte d’Ivoire qui n’a pas bougé de la 21e. Le Niger et le Cameroun ont également légèrement grimpé comme le Mali et le Tchad. Des pays comme le Bénin, le Togo, la Guinée ou Maurice, ne figurent pas dans le Top 35.

Tableau du classement de 35 pays d’Afrique