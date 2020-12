PSG ou Manchester City: Messi aurait fait son choix

Alors que la presse espagnole et française s’enflamment pour la possible arrivée de Lionel Messi au PSG l’été prochain, le sextuple Ballon d’or semble privilégier la piste menant à Manchester City.

Mercredi dernier, au détour de la large victoire du PSG face à Manchester United (3-1) en Ligue des champions, Neymar a enflammé le monde du football en lâchant une grosse bombe sur l’avenir de Lionel Messi. L’attaquant parisien a déclaré au micro d’ESPN, son envie de rejouer avec le sextuple Ballon d’or. « J’aimerais rejouer avec Messi. C’est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n’y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui à nouveau, c’est sûr. Nous devons le faire l’année prochaine », a-t-il lancé.

A lire aussi: Neymar: « Je ne suis pas venu au PSG pour jouer la Ligue Europa »

Mais si le Brésilien n’a pas explicitement dévoilé le lieu de ces retrouvailles tant espérées, la tendance veut que l’Argentin retrouve l’idole de Santos au PSG. Surtout qu’un retour de Neymar au Barça semble inenvisageable et ce d’autant plus que Lionel Messi ne paraît pas décidé à prolonger l’aventure à Barcelone. Mais vu de l’autre côté des Pyrénées, la destination la plus probable du capitaine blaugrana n’en reste pas moins Manchester où les Citizens rêvent de l’enrôler. Et à en croire Diario Gol, le clan Messi se voit déjà mettre le cap sur le nord de l’Angleterre.

A lire aussi: Barça: Ronald Koeman se moque de Griezmann

Antonella Rocuzzo, l’épouse du N° 10 argentin aurait en tout cas commencé cet automne ses prospections afin d’y trouver un nid pour la famille Messi. A l’instar de la plupart des joueurs des deux équipes de Manchester, elle regarderait notamment dans les villes de Wilmslow, Alderley Edge et Prestbury, qui constituent la banlieue chic de la cité mancunienne.