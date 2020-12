PSG: Neymar, la grosse tuile

Impuissant lors de la défaite du PSG face à Lyon (0-1), dimanche soir, Neymar a été victime d’une grosse blessure à la cheville gauche. Un coup dur pour le Brésilien qui risque de passer plusieurs semaines à l’infirmerie.

Grand artisan de la qualification du PSG en huitième de finale de Ligue des champions, Neymar a renoué avec ses fantômes du passé. Le Brésilien, titulaire dimanche lors de la défaite du PSG face à Lyon (0-1) en clôture de la 14è journée de Ligue 1, est sorti avant la fin de la rencontre, touché à la cheville gauche. Auteur d’une prestation médiocre, l’attaquant parisien a été victime d’un terrible tacle de Thiago Mendes dans les dernières minutes de la rencontre.

A lire aussi: Berbatov : « Avec Cristiano Ronaldo, chaque entraînement était une guerre »

Sur des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, le joueur a été aperçu sortant du pré sur une civière et en larmes. Des images qui font craindre le pire alors que l’Auriverde s’est gravement blessé au pied droit à l’hiver 2018 avant de rechuter un an plus tard, manquant à nouveau plusieurs mois de compétition.

A lire aussi: Barça-Juventus (0-3): la sœur de Cristiano Ronaldo se moque de Messi (photo)

Interrogé à l’issue de la rencontre, Thomas Tuchel ne cachait pas son inquiétude. « Il est avec le kiné et le docteur et on doit attendre les examens, lundi», a-t-il confié alors que Canal + évoquait une grosse entorse. « Concernant la blessure de Neymar, je ne sais pas ce qui s’est passé mais cela n’a pas l’air bon », a de son côté soufflé Mitchel Bakker au micro de Téléfoot.