PSG: les joueurs réclament Lionel Messi

Au Paris Saint Germain (PSG), plusieurs jours réclament l’arrivée de la légende du Barça, Lionel Messi, dans leur rang. Ils souhaitent gagner des titres avec La Pulga.

Dans les vestiaires du PSG, un nom ne cesse de revenir: Lionel Messi. Plusieurs joueurs du club champion en titre de la Ligue 1, déclarent être prêts à jouer avec l’argentin au PSG. Selon l’argentin Leandro Paredes, les portes du PSG sont grandement ouvertes pour son compatriote.

A lire Aussi: Messi au PSG? de nouvelles révélations de Neymar

«J’espère, nous voulons tous qu’il vienne, mais ce sera sa décision. On a un groupe incroyable, de bons joueurs, de bonnes personnes, on profite de cela. (…) Comme je l’ai dit, j’espère que Leo prendra la meilleure décision pour lui, mais on l’accueillerait à bras ouverts», dit-il au micro du média espagnol ESPN.

Avant Leandro Paredes, le N°10 du PSG, Neymar, a avoué son désir de voir Lionel Messi débarquer dans le club Français. L’ancien coéquipier de La Pulga rêve toujours de jouer dans le même club que Messi. Reste à savoir si la légende du Barça va accepter une offre venant du PSG.