PSG: le message de Mbappé à Thomas Tuchel, limogé

Dans un message d’adieu sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a officialisé le départ de Thomas Tuchel, limogé par le PSG pour faible rendement à la tête du club parisien.

Son aventure chez les Parisiens n’aura duré qu’un an et demi. Thomas Tuchel n’est plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Bien que le club de la capitale n’ait pas encore officialisé la nouvelle, le sort du technicien allemand est d’ores et déjà scellé depuis mercredi soir. Après le large succès face à Strasbourg, Leonardo, avec lequel ses relations étaient froides, lui a signifié la nouvelle.

Visiblement surpris par ce licenciement à l’image du vestiaire francilien, Kylian Mbappé a dédié quelques mots, sur Instagram, au désormais ex-coach parisien, officialisant ainsi son départ à six mois de la fin de son bail. « C’est malheureusement la loi du football, mais personne n’oubliera votre passage ici, a écrit la star parisienne. Vous avez écrit une belle ligne de l’histoire du club et je vous dis merci coach. »

Une décision prise sans consulter les joueurs

D’après Le Parisien, le vestiaire du PSG a oscillé entre « la stupeur » et « une forme d’incompréhension« , après l’annonce du licenciement du technicien allemand. Même constat du côté de L’Equipe qui précise que les joueurs ont été surpris surtout par le timing. Certains éléments n’ont pas compris que cette décision intervienne avant la trêve et surtout à un mois et demi d’un choc capital face au FC Barcelone en 1/8ème de finale de l’UEFA Champions League. Si les choix tactiques et ses méthodes, notamment aux entraînements, n’étaient pas forcément appréciés de tous, Tuchel bénéficiait de pas mal de soutiens dans l’équipe, dont les stars, Neymar et Kylian Mbappé.