Procès des écoutes: Nicolas Sarkozy au bord des larmes à la barre

Lors de son procès sur les écoutes, l’ancien président français, Nicolas Sarkozy, a craqué à la barre.

C’est une période d’émotion pour Nicolas Sarkozy au tribunal correctionnel de Paris. L’ancien président français s’y est présenté pour enfin s’expliquer dans le procès des écoutes. A la barre, Nicolas Sarkozy a confié n’avoir jamais commis le moindre acte de corruption depuis 6 ans.

Nicolas Sarkozy au bord des larmes

« Je n’ai jamais, jamais, 20 ans député, 20 ans maire, 7 ans ministre, 5 ans président, pratiqué d’influence », a t-il déclaré le lundi 7 décembre 2020 devant le tribunal correctionnel de Paris. Accusé de « corruption active » et « trafic d’influence », Nicolas Sarkozy nie en bloc et dénonce une infamie. « Je veux être lavé de cette infamie, pas uniquement par une procédure, je veux être lavé, parce que je veux la vérité des faits et du droit », a-t-il insisté.

Interrogé sur ses relations avec son avocat Thierry Herzog, l’ancien président de la République n’a pas pu s’empêcher de se mettre en sanglot. «C’est l’ami de ma famille, un membre de ma famille (…) Je le connais par cœur, je lui parle tous les jours depuis tant d’années, c’est comme un frère », a-t-il expliqué « avec des sanglots dans la voix », a confié la journaliste Justine Chevalier, qui a suivi le procès pour BFM TV. A en croire la journaliste, Sarkozy était à la limite au bord des larmes, mais fier de pouvoir s’exprimer sur ce sujet.

Rétablir son « intégrité » et son « honneur »

Loin de se présenter comme une victime, Nicolas Sarkozy entend dire au tribunal ce qu’il a vécu pendant 6 années. Mieux, il semble très pressé de mettre enfin un terme à cette affaire dans laquelle il se sent persécuté, et même « traqué ».

« C’est parce que je suis Nicolas Sarkozy, parce que je suis un ancien président de la République ? Est-ce qu’on a le droit de piétiner mes droits, de me trainer dans la boue ? On n’a pas à me mettre en dessous », s’est indigné Nicolas Sarkozy visiblement très en colère. Pour l’heure, tout ce qui compte pour l’époux de Carla Bruni, c’est de rétablir son « intégrité » et son « honneur ».