Procès des écoutes: Carla Bruni plus soudée que jamais à Nicolas Sarkozy (photos)

Carla Bruni-Sarkozy était au tribunal avec son époux Nicolas, pour la plaidoirie du « procès des écoutes ».

Avec Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, c’est pour le meilleur et le pire. Alors que Nicolas Sarkozy partage une période pour le moins difficile, Carla Bruni-Sarkozy est toujours bien là pour le soutenir. Pour elle, peu importe les vents et les marées, son époux mérite son soutien. Et la chanteuse de 52 ans a choisi de le faire publiquement.

En effet, Nicolas Sarkozy ne s’est pas présenté seul ce mercredi après-midi pour la suite du procès, dit des « écoutes », au tribunal de Paris. Au vu et au su de tous, l’ancien président français accusé de corruption et trafic d’influence, était accompagné de son épouse qui lui tenait la main.

« Procès #Bismuth: #NicolasSarkozy entre dans la salle d’audience accompagné de sa femme Carla Bruni-Sarkozy avant les plaidoiries de la défense« , « Procès #Sarkozy. Et la présence surprise de l’épouse de l’ancien president. Carla Bruni Sarkozy qui va saluer la dessinatrice de presse…« , « Carla Bruni est présente, ce mercredi, dans le prétoire. Au centre de la salle avec Nicolas Sarkozy qui semble lui expliquer comment se déroule l’audience« Tweet de différents journalistes spécialisés dans les affaires judiciaires

Pour l’occasion, l’ex-première dame a fait son entrée dans l’arène judiciaire, en total look noir. Il s’agit d’une robe mi-longue près du corps, bottes et petit sac en bandoulière. Purepeople indique qu’il y a 24 heures encore, Carla Bruni-Sarkozy se trouvait à Disneyland Paris pour tourner l’émission Toute la musique que l’on aime avec Nikos Aliagas (diffusée le 31 décembre prochain sur TF1).