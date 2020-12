Présidentielle et législatives 2020 au Niger: la CEDEAO déploie ses observateurs

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a déployé lundi, une mission d’observation électorale au Niger, dans le cadre des élections présidentielle et législatives du 27 décembre 2020.

En vertu de son Protocole Additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, la CEDEAO a déployé une Mission d’Observation Electorale de 90 observateurs, dont 10 à long terme et 80 à court terme pour observer l’élection présidentielle couplée aux législatives de ce dimanche 27 décembre 2020 au Niger. Cette Mission d’Observation Electorale est conduite par S.E.M. Namadi SAMBO, ancien Vice-Président de la République Fédérale du Nigeria.

A lire Aussi: Ellen Johnson Sirleaf appelle à « une approche plus large et centrée sur la CEDEAO »

Selon l’organisation sous-régionale, les 90 observateurs ont pour mission de veiller au bon déroulement du processus électoral en vue d’une élection libre, transparente et crédible au Niger. En prélude à ce déploiement, le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi BROU avait conduit du 3 au 4 décembre 2020, une Mission Conjointe de Solidarité de Haut Niveau à Niamey CEDEAO – Union Africaine, dont l’objectif est de rencontrer et sensibiliser les différents acteurs impliqués dans le processus électoral afin que le scrutin du 27 décembre se déroule dans la paix.

Les observateurs seront déployés dans toutes les huit régions du pays, à l’effet d’observer et de suivre toutes les opérations préélectorales, électorales et postélectorales des scrutins et de se prononcer sur leur déroulement. Cette observation portera notamment sur la régularité, la transparence, l’équité et le bon déroulement de la présidentielle et des législatives. A l’issue du scrutin, la mission d’observation électorale de la CEDEAO exprimera son opinion et formulera, si nécessaire, des recommandations à l’endroit des différentes parties prenantes au processus électoral.

A lire Aussi: La CEDEAO annonce une réunion des experts sur le Projet d’extension du Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest (WAGPEP)

Pour rappel, la CEDEAO a lancé un appel aux 30 candidats dont les dossiers ont été validés pour participer à la présidentielle du 27 décembre 2020 au Niger, afin que le scrutin se déroule dans la paix, la quiétude, la sérénité et la cohésion nationale.