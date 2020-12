Présidentielle au Niger: Mohamed Bazoum conforte son avance, selon les 1ères tendances

Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle au Niger, conforte son avance dans les premières tendances après le scrutin de dimanche, rapporte Reuters.

La Commission électorale a publié jeudi, les résultats de plus de la moitié des circonscriptions électorales et Bazoum, qui était légèrement en tête, conforte désormais cette avance sur 30 candidats avec plus de 42% des voix. Les résultats publiés par la Commission concernent ceux de 144 des 266 circonscriptions totales affichées, mais il est encore en deçà des 50% nécessaires pour la victoire au premier tour.

Reuters rapporte que son plus proche rival, l’ancien président Mahamane Ousmane, a obtenu 15,3% des voix, selon les mêmes résultats. Bazoum est considéré comme un grand favori pour succéder au président Mahamadou Issoufou, qui laisse le pouvoir après deux mandats de cinq ans.

Un passage en douceur marquerait le premier transfert de pouvoir entre deux présidents démocratiquement élus au Niger. D’autres résultats sont attendus dans les prochains jours. Un second tour est prévu en février si aucun candidat ne gagne avec plus de 50%.