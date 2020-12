Présidentielle au Niger: la mission pré-électorale de la CEDEAO note un climat de méfiance

Dans un communiqué, la mission pré-électorale de la CEDEAO au Niger, a noté samedi, un climat de méfiance entre les différents partis politiques engagés dans le processus électoral au Niger.

« La mission a noté le climat de méfiance qui persiste entre les parties prenantes au processus électoral et les encourage à recourir au dialogue, afin de consolider la cohésion sociale et garantie un processus électoral crédible, transparent et pacifique », révèle la CEDEAO dans un communiqué.

A cet effet, poursuit le communiqué, la mission exhorte les candidats à l’élection présidentielle à élaborer et signer un code de bonne conduite régissant leur relation avant, pendant et après le processus électoral en cours. La mission encourage aussi toutes les parties prenantes, à éviter les actes de violence et les discours de haine et à recourir aux juridictions pour résoudre tout différend.

Par ailleurs, la mission a pris note de l’état de préparation technique des élections par la CENI et a salué l’audit du fichier électoral effectué par la CEDEAO et l’organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en septembre 2020.