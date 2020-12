Présidentielle au Ghana: Buhari réagit à la réélection de Nana Akufo-Addo

Le Président nigérian Muhammadu Buhari a félicité ce jeudi son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo pour sa réélection pour un deuxième mandat.

Le chef de l’Etat nigérian, Muhammadu Buhari, a salué ce jeudi la réélection du président ghanéen Nana Akufo-Addo, porté à la tête du pays pour un second mandat de quatre ans. Dans son message de félicitation lu par son assistant spécial chargé des médias et de la publicité, Garba Shehu, le président nigérian a également appelé les autres candidats aux élections à placer l’intérêt national avant les considérations personnelles et partisanes et à maintenir la paix, tout en cherchant à résoudre les griefs par les voies légales établies.

A lire aussi: Ghana: Nana Akufo-Addo remporte la présidentielle avec 51,59% des voix (Commission électorale)

«Le président Buhari félicite également le peuple ghanéen pour le succès des élections présidentielles et parlementaires, attestant en outre qu’avec les bonnes institutions et le leadership politique, la démocratie constitutionnelle dans la sous-région ouest-africaine est en train de durer« , lit-on dans le communiqué.

A lire aussi: Présidentielle au Ghana: Alassane Ouattara félicite Nana Akufo-Addo pour sa réélection

Le dirigeant nigérian note que son pays et le Ghana partagent des liens historiques et culturels étroits, ajoutant qu’il se réjouit de travailler avec son homologue ghanéen pour réaliser des objectifs communs qui apportent la paix, la sécurité et la prospérité aux citoyens des deux pays en particulier et à la communauté de la CEDEAO en général.

Une réélection contestée

Mercredi, la Commission électorale a proclamé les résultats de la présidentielle du lundi 07 décembre 2020 au Ghana. Selon les résultats de l’institution compétente, le président sortant, Nana Akufo-Addo, remporte le scrutin dès le premier tour avec 51,59% des voix, face à son rival politique historique du NDC, John Mahama (47,36%). Des chiffres que l’opposition rejette et dénonce une « attaque éhontée et impudente de la démocratie »