Présidentielle au Congo Brazzaville: Denis Sassou Nguesso désigné candidat pour un 4e mandat

Au Congo Brazzaville, les 17 partis de la majorité présidentielle ont désigné, jeudi, le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, candidat pour la présidentielle 2021.

L’un des plus vieux dirigeants du monde, Denis Sassou Nguesso, est appelé à briguer un 4e mandat présidentielle au Congo. En effet, la majorité présidentielle a désigné, jeudi, Denis Sassou Nguesso, qui dirige le Congo Brazzaville depuis 1979, candidat pour l’élection présidentielle prévue pour mars 2021 par la constitution.

« La majorité présidentielle estime que de tous ses dirigeants, c’est le président Sassou Nguesso qui détient tous les atouts », a déclaré Pierre Moussa, président par intérim des partis de la majorité présidentielle, le jeudi 10 décembre 2020. « Nous nous battrons vaillamment avec courage pour convaincre le président de la majorité pour qu’il accepte les implorations et les exhortations de sa base politique« , a insisté M. Moussa, également secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT).

A lire Aussi: Congo-présidentielle 2021: vers une candidature unique de l’opposition face à Dénis Sassou Nguesso

Pour l’heure, Denis Sassou Nguesso ne s’est pas encore prononcé, mais il pourrait le faire lors de son prochain discours à la nation, le samedi 19 décembre 2020. Une occasion pour lui de fixer la date du scrutin présidentiel, constitutionnellement prévu pour mars 2021.

Un référendum tripatouillé

Dans ce pays de l’Afrique centrale, un référendum a été organisé en 2015 pour la suppression de la limite d’âge fixée à 70 ans et le nombre de mandat présidentiel limité à deux. Ce qui a permis à Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat en mars 2016, dans un contexte marqué par des violences meurtrières.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire – Investiture: voici les 14 chefs d’Etat invités par Alassane Ouattara

Pour avoir dénoncé un hold-up électoral et rejeté les résultats d’alors, proclamés par les institutions du pays, les deux principaux rivaux de Denis Sassou Nguesso, à savoir, l’ancien général Jean-Marie Michel Mokoko et l’ancien ministre André Okombi Salissa, ont été arrêtés et condamnés à 20 ans de prison chacun, pour atteinte à la sécurité de l’Etat.